شددت بلدية الكويت اليوم الاثنين على ضرورة التزام شركات النظافة المبرمة عقود معها لتنفيذ عقود أعمال النظافة العامة بالتقيد بمواعيد عمل عمال الكنس اليدوي من 4 الى 8 صباحا مراعاة لظروف الجو الحار.

وأكدت البلدية في بيان صحفي أن اي شركة نظافة تخالف مواعيد الكنس اليدوي بترك عمالها بعد هذه المواعيد ستعرض نفسها للمساءلة القانونية.

واشارت البلدية الى عدم تهاونها في تطبيق الجزاءات والغرامات بشأن مخالفة هذا التعميم.