الفارس : تحيل قياديين في “السكنية” إلى “نزاهة” و”المحاسبة”

كشف مصدر قيادي لـ «القبس» أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس رفعت بلاغاً ضد عدد من القياديين في مؤسسة الرعاية السكنية، بينهم مدير عام «السكنية» ونائبه لشؤون التخطيط الى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» وديوان المحاسبة على خلفية تعطيل المشاريع بعض المشاريع الإسكانية، بسبب إلغاء مناقصات المطلاع الخاصة بتوريد كيبلات أرضية جهد 132 كيلو فولت الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية لعدد 6 ضواح سكنية.

وقال المصدر إن القضية التي انفردت «القبس» بنشر تفاصيلها تتلخص حول التسويف في تنفيذ مناقصة رست على إحدى الشركات المتخصصة المطابقة للمواصفات، ما استدعى تدخل الوزيرة الفارس للتحقيق في الأمر وتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق حول قرارات إلغاء مناقصات تتعلق بمشروع مدينة المطلاع السكنية، بسبب وجود شبهات تجاوز على اللوائح المنظمة لسير المناقصات داخل أروقة السكنية ساهمت في تأخير المشروع بطريقة بعيدة كل البعد عن الشفافية، الأمر الذي ساهم في تأخير المشروع. وختم المصدر بأن إلغاء المناقصات جاء بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على طرح المناقصات، ومرورها بالكثير من الإجراءات الفنية والخطابات الحكومية، حيث تم إلغاؤها دون إبداء الأسباب.