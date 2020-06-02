اعلن بنك الائتمان الكويتي اليوم الثلاثاء صرف ما يناهز 24 مليون دينار كويتي (نحو مليون دولار امريكي) ل3772 من عملائه الكترونيا (online) خلال جائحة كورونا.

وأكدت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحفي استمرار البنك في القيام بمهامه وتقديم خدماته بالمستوى نفسه ومن دون أي انقطاع خلال جائحة (كورونا) اعتمادا على بنية تكنولوجية قوية وراسخة.

وافادت ان البنك وقبل جائحة كورونا اعتمد نهج إنجاز كل معاملاته إلكترونيا عبر تطبيق “الائتمان” على الهواتف الذكية ومن خلال بوابته الرسمية على الإنترنت.

وأوضحت أن حزمة التقنيات المطبقة وفرت للبنك البيئة المناسبة لمواكبة تحدي الجائحة حيث تم استخدام الToughPad للسماح للمهندسين ذوي الاختصاص بالولوج إلى شبكة البنك بطريقة آمنة وإنهاء الأعمال والمهام المنوطة بهم لضمان تقديم الخدمات للمستفيدين.

وذكرت أن (الائتمان) عمد إلى تفعيل إستخدام سحابة (365 Office) التي تحتوي على تطبيقات عدة تساهم وتدعم العمل عن بعد وبفضل تلك التقنيات الحديثة والمتطورة تمكن البنك من إنجاز أعماله.