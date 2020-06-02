قفز سعر برميل النفط الكويتي 63ر5 دولار ليبلغ 01ر33 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 38ر27 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس مرتفعة 48 سنتا أي بما يعادل 3ر1 بالمئة لتسجل عند التسوية 32ر38 دولار للبرميل في حين تراجعت عقود الخام الأمريكي 5 سنتات أي بما يعادل 1ر0 بالمئة لتبلغ عند التسوية 44ر35 دولار للبرميل.