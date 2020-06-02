تدشين المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية لمشروع التعليم الالكتروني في كلية التربيه الأساسية

ضمن أطر تفعيل الخطة الاستراتيجية التي أعدتها وزارة التربية للتعامل مع معطيات تطور فيروس كورونا المستجد ، حيث تسعى من خلال مشروع التعليم الالكتروني نحو تحقيق الأهداف الرامية إلى تقديم مصادر تعليمية معتمدة الاشكال والاستخدامات .

و بتوجيهات ومتابعه من مدير عام الهيئه العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي فهد المضف في وضع الخطط لإعداد منصه تعليمية يتوفر من خلالها مصادر تعلم متنوعه تعزز التعلم الذاتي،

وتقديم مناهج ذات محتوى الكتروني إضافة إلى فصول افتراضية، في كافة كليات ومعاهد الهيئه

شكل عميد كلية التربية الأساسيه ا.د فريح عويد العنزي فريق لتطوير التعليم عن بعد بإشراف

رئيس قسم تكنولوجيا التعليم د خلود النجار و برئاسة د أحمد الفيلكاوي وعضوية كل من :

د. حامد الجبر ، د. رباب الصفار، د. عبدالعزيز العنزي، د. منيرة السالم، د. آلاء ذياب، د. يوسف العنزي، د. ناصر غلوم، د. شيماء البلوشي .

و انطلاقا من أهمية دور كلية التربية الأساسية في تعزيز التحصيل العلمي للطلاب والطالبات عن طريق وسائل التحفيز المتنوعة بالإضافة إلى الفوائد العديدة الذي تقدمها لعناصر العملية التعليمية ، استقبل عميد كلية التربية الأساسية ا.د فريح العنزي صباح اليوم في مكتبه فريق تطوير التعليم عن بعد ، حيث أشار ا. د.فريح العنزي إلى أن كلية التربية الأساسية شرعت فعلياً في تشكيل فريق مختص من قسم تكنولوجيا التعليم لدراسة صياغة مقترح ملائم لمقررات الكلية في المسارين النظري والعملي لوضع رؤية الكليه في تحويل برامجها الكترونيا.

مؤكدا د.العنزي أنه سيتم دراسة كافة المقترحات بجدية وأخذها في عين الاعتبار بعد عرضها على الإداره العليا في الهيئه و قبل اتخاذ أي قرار شأنه مصلحة أبنائنا الطلبة والعملية التعليمية برمتها.

هذا وقد عقد الاجتماع الافتراضي الأول لفريق تطوير التعليم الالكتروني المختص من خلال برنامج زووم ZOOM يوم الخميس الموافق ٢ ابريل ٢٠٢٠ ، بإشراف رئيس قسم تكنولوجيا التعليم د. خلود النجار حيث رحبت بأعضاء الفريق وأثنت على حرصهم ومبادرتهم التطوعية وشكرتهم على التزامهم في ظل الظروف الاستثنائيه التي تمر بها البلاد

كما أوضحت د.خلود إنه تم خلال الاجتماع تزكية د يوسف العنزي أمينًا للسر وتم الاتفاق فيه على سرعة الإنجاز في خط زمني قصير جداً تماشياً مع الحاجة الملحة للتعليم عن بعد في ظل الظروف الراهنة، وعليه تم توزيع الفريق إلى لجان تختص كل منها بتغطية جزءً من العمل وتسليمه في الاجتماع الافتراضي الثاني الذي عقد يوم الأثنين ٨ ابريل ٢٠٢٠ ، وقدمت فيه اللجان عملها المنجز في وقت قياسي وقدمت المقترح إلي عميد كلية التربية الأساسية مثمنة ثقته الكبيره في قسم تكنولوجيا التعليم .