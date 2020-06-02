أكدت مقرر البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى فوز امين سر الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان ورئيس لجنة مكافحة التدخين فيها أنور بورحمة بجائزة منظمة الصحة العالمية لمكافحة التدخين لعام 2020 في إقليم شرق المتوسط.

وقالت اليحيى في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان فوز ممثل من دولة الكويت بالجائزة العالمية واختياره ضمن 6 فائزين بها في إقليم شرق المتوسط أمر يدعو للبهجة والفخر.

واضافت تعليقا على إعلان المنظمة أسماء الفائزين بالجائزة تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف في 31 مايو من كل عام “نحن إذ نفخر بفوز السيد بورحمة بالجائزة نشد على جميع الجهود الداعمة لحفظ الصحة ومكافحة التدخين بكافة صوره وأشكاله”.

واشارت اليحيى الى أن بورحمة عضو في اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة وله جهود في مجال مكافحة التدخين منذ عام 1989 حيث عمل في مجال التوعية والمكافحة والدراسات الميدانية اضافة لتنظيم المؤتمرات الإقليمية وأصدر العديد من الإصدارات التوعوية المطبوعة والمسموعة والمرئية.

وقالت انه أشرف على تقديم أول عرض فني مسرحي متخصص بمشكلة التدخين عام 2015 وقدم العديد من المحاضرات التوعوية وكان عضوا باللجنة الفنية لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة (رقم 42 لسنة 2014 مادة 56) كما انه عضو فاعل في اتحاد التحالف الدولي لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التدخين منذ عام 2018.