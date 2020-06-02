أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 851 إصابة جديدة بمرض (كوفيد – 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 27043 حالة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 212 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها. وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 851 السابقة تضمنت (279 حالة لمواطنين كويتيين) و(165 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(129 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(86 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (279 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(214 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(117 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(139 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و (102 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت على النحو التالي: 84 حالة منطقة جليب الشيوخ و59 الفروانية و53 العبدلي و45 خيطان.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 200 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد – 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 15445 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية عدد 799 شخصا وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 3349 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 293362 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 1230 حالة من المصابين بمرض (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 11386 حالة.