أظهرت جامعة (جونز هوبكنز) الامريكية اليوم السبت ان عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا حول العالم تجاوز ستة ملايين حالة اصابة .

ووفقا للحصيلة التي اعدتها الجامعة فان عدد حالات الاصابة المسجلة بلغ 762ر003ر6 فيما بلغ اجمالي الوفيات 356ر367.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد الوفيات والاصابات جراء الفيروس اذ سجلت نحو مليون و700 الف اصابة و أكثر من 103 الاف حالة وفاة.