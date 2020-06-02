اعلنت شركة الخطوط الجوية التركية اليوم الثلاثاء استئناف رحلاتها المباشرة الى ست دول اوروبية اعتبارا من 18 يونيو الحالي.

وقالت الشركة في بيان انها ستنظم رحلات مباشرة من 16 مدينة في ست دول اوروبية الى 14 نقطة داخل تركيا مضيفا ان الدول هي المانيا وسويسرا والنمسا وهولندا والسويد والدنمارك.

وبدأت الخطوط التركية رحلاتها الداخلية في الاول من يونيو حيث انطلقت الرحلة الأولى من اسطنبول إلى أنقرة بعدما علقت رحلاتها حول العالم في ال28 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).