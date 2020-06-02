أعلنت شركة طيران الجزيرة الكويتية اليوم الثلاثاء تقديم 50 ألف تذكرة سفر مجانية (ذهابا وإيابا) للعاملين في الصفوف الأمامية بمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد 19) محليا تمتد صلاحيتها حتى نهاية عام 2021.

وقال رئيس مجلس إدارة (الجزيرة) مروان بودي إن هذه المساهمة جاءت بناء على توجيهات سمو أمير البلاد والتي كلفت من خلالها الحكومة بتكريم العاملين في الصفوف الأمامية ممن يواصلون الليل بالنهار في مجابهة هذه الجائحة بغية الحفاظ على سلامة الشعب الكويتي.

وأوضح أن تذاكر السفر المجانية هذه ستخول للمكرمين المشمولين استخدامها في السفر إلى أي من الوجهات التي تخدمها شبكة خطوط (الشركة) على أن تكون متاحة فور إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار الكويت الدولي.

وأفاد بأنه سيتم إخطار العاملين في الصفوف الأمامية عن تأهيلهم للحصول على هذه التذاكر المجانية بشكل مباشر من قبل الوزارات التي يعملون بها معربا عن جزيل الشكر ل”الأبطال البواسل في الصفوف الأمامية لوقوفهم صامدين جاهدين حفاظا على صحة المواطن والمقيم”.