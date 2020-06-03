أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن عدد الوفيات بفيروس (كورنا المستجد- كوفيد 19) في الولايات المتحدة تجاوز 106,028 شخص بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 1,827,206 على الأقل.

وبحسب حصيلة نشرها المركز التابع للجامعة والمتخصص برصد الجائحة محليا وعالميا تم تسجيل أكثر من 15,846 ألف إصابة جديدة و863 حالة وفاة في عموم الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء حتى الآن.

كما توقعت دراسة برازيلية أجرتها جامعة (ريو غراندي دو سول الفيدرالية) أن عدد الإصابات بالفيروس في البرازيل قد يصل إلى مليون حالة كما سيبلغ عدد الوفيات 50 ألف شخصا بحلول 20 يونيو الجاري.

ووفقا لبيانات (جونز هوبكنز) أبلغت البرازيل حتى يوم الثلاثاء عن 526,447 حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورنا المستجد- كوفيد 19) و 29,937 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة به.