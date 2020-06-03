أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء شفاء 1469 حالة من المصابين بفيروس كورونا (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 15750 حالة.

وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.