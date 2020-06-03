أعلنت المانيا اليوم الاربعاء تسجيل 29 حالة وفاة بالاضافة إلى 342 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19).

وقال معهد (روبرت كوخ) المعهد المختص في رصد المرض في المانيا إن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 8551 حالة وفاة و182370 اصابة مؤكدة بالفيروس التاجي.وعن عدد حالات الشفاء اشار المعهد إلى تسجيل شفاء 800 حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية في 16 ولاية ليرتفع العدد الاجمالي لحالات التعافي إلى 167300 شخص.