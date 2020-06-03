أكد سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الوضع المالي لدولة الكويت ممتاز إلا أن الوضع الاقتصادي يحتاج الى تغيير كبير في هيكلته.

وقال سمو الشيخ صباح الخالد في لقائه مع روساء تحرير الصحف المحلية اليوم الأربعاء “لا يمكن الاعتماد على مورد واحد ناضب وهو النفط لان هذا الامر صعب ويجب علينا أن ننوع مصادر الدخل في البلاد”.

وأضاف “واكب تداعيات فيروس كورونا انهيار في أسعار النفط من 65 دولارا إلى 11 دولارا كما أن الكويت تستثمر كل أموالها ومحافظها في الأسواق العالمية ولكن كانت لدينا مصدات امتصت ذلك نتيجة التخطيط لمواجهة أي أزمة”.