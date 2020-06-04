قال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد اليوم الأربعاء إن الفرق التابعة للإدارة المكلفة بإيصال الوصفات الطبية إلى منازل المرضى كمساهمة في تحقيق التباعد الاجتماعي لمجابهة أزمة فيروس كورونا قامت بإيصال 45 ألف وصفة منذ نهاية مارس الماضي حتى اليوم.

جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الاطفاء) على هامش زيارة تفقدية قام بها الفريق المكراد إلى مركز (الإسناد) الكائن في منطقة الري.

وبحسب البيان فقد نقل المدير العام للإطفاء إلى رجال (الإدارة) تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح على جهودهم وسرعة إنجاز إيصال الوصفات الطبية إلى منازل المرضى.

وأوضح أن الفريق المكراد استمع خلال الزيارة إلى شرح قدمه مراقب السلامة والصحة المهنية المقدم الدكتور فايز النصار ورئيس الفرق المكلفة بالتوصيل من صيدليات منطقة الصباح الصحية المقدم محمد الملا تناولا خلاله آلية عملية فرز وتوزيع الأدوية المصروفة من صيدليات وزارة الصحة حتى إيصالها إلى مستحقيها في منازلهم في اليوم نفسه دون تأخير.

ووفقا للبيان فقد أعرب الفريق المكراد عن جزيل الشكر لجميع الفرق القائمة على هذه المهمة “غير السهلة والتي حققت النتائج المرجوة منها” عبر المساهمة في الحد من انتشار العدوى.