أعلنت السلطات الصينية اليوم الخميس عدم تسجيل اي حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) فيما تاكدت إصابة واحدة “وافدة” خلال ال24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة الوطنية للصحة القول إنه بذلك يرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 83022 شخصا كما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا. واضافت انها سجلت حالة إصابة واحدة “وافدة” من الخارج لمسافر قادم إلى الصين وتحديدا في مقاطعة (كوانغ دونغ) بجنوب البلاد ليرتفع اجمالي الاصابات الوافدة من الخارج الى 1763 حالة.

وذكرت انه لم تسجل اي حالة إصابة “محلية” في مختلف مناطق ومدن ومقاطعات الصين لاسيما في مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.

واوضحت ان خمسة اشخاص غادروا المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 78319 شخصا.

وبينت اللجنة ان 69 شخصا مازالوا يتلقون العلاج و4360 شخصا تحت المراقبة الطبية إثر مخالطتهم لمرضى مصابين بالفيروسمن بينهم 383 شخصا خرجوا من المراقبة الطبية.