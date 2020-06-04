أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تحرير 5 محاضر ضبط لمحال تجارية مخالفة لم تلتزم بالقوانين والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا (سارس كوف – 2) المسبب لمرض (كوفيد – 19).

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن فرقها التفتيشية رصدت 126 جمعية تعاونية وسوقا مركزيا ومحلا تجاريا وبسطة للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 79 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها.

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 157 شكوى خلال الخط الساخن (135) و8 شكاوى عبر مراكز الرقابة في حين تم تجديد وإصدار البطاقات التموينية لعدد 50 بطاقة.