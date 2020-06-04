اعلنت السعودية اليوم الخميس تسجيل 32 وفاة بالإضافة إلى 1975 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في تقرير يومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 611 متوفى و93157 مصاب.

واضافت ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 68965 حالة بعد تسجيل 806 حالة شفاء جديدة.