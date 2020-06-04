ببجي موبايل “PUBG MOBILE” تصدر بياناً تعتذر فيه للمسلمين واللاعبين حول العالم

أصدرت لعبة ببجي موبايل بياناً بشأن التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل والتي تظهر أصنام في اللعبة يحاول اللاعبون السجون لها على أنها إله , إلا أن إدارة اللعبة أصدرت بياناً بإزالة التحديث الأخير معربين عن أسفهم واعتذارهم الكامل عما صدر منهم في هذا الإصدار الحديث , والذي تسببت الخصائص الجديدة في اللعبة بالإستياء من قبل اللاعبين , وأشارت ببجي إلى أنها تحترم قيم وتقاليد وممارسات اللاعبين كما أنها تشعر بالأسف لأنها تسبب بأي ضرر أو استياء , وباشرت اللعبة بإزالة المحتوى البصري المتعلق بها .

وأضافت ا للعبة في بيانها بأنها تقدر وتحترم جميع الأديان والثقافات المختلفة وتبذل أقصى ما بوسعها لتوفير بيئة لعب أمنة وشاملة للجميع وأنها ستستمر بالإستماع إلى الأراء للاعبين وتحسين اللعبة وخطوات فحص الخصائص والمزايا الجديدة قبل أن تقوم بإطلاقها حتى تضمن اللعبة ما يناسب كافة الأديان والثقافات وممارسات اللاعبين .

وشكرت القناة لاعبيها على تحذيرهم وملاحظتهم بشأن المشكلة التي حصلت والمساعدة في تحسين التجربة للعبة ببجي موبايل لجميع الأشخاص من جميع الأديان والثقافات المختلفة .