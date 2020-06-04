أول مناقشة دكتوراة في جامعة الكويت “عن بعد”

صرّح الأستاذ الدكتور عبدالله عوض العجمي العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا بكلية الشريعة والدرسات الإسلامية، بأنه تمت مناقشة الطالبة مريم عدنان القادري في رسالتها للدكتورة بعنوان تدابير حماية الأسرة من التفكك من خلال القانون الكويتي مقارنا بالفقه الإسلامي ضمن برنامج الفقه المقارن وأصول الفقه التابع لمجال الشريعة بكلية الدراسات العليا.

وقال العجمي أن هذه المناقشة تعتبر أول مناقشة لرسالة دكتوراة في جامعة الكويت عن بعد، وأول رسالة علمية تناقش في الكليات الإنسانية بجامعة الكويت عن بعد، وقد استخدم في المناقشة برنامج (Microsoft Teams

وهو أحد المنصات التعليمية المعتمدة عالميًا ، وقد كانت لجنة المناقشة مكونة من :

الأستاذ الدكتور عبدالله عوض العجمي رئيسًا للجنة

و الأستاذ الدكتور عادل المطيرات مشرفًا

والأستاذ الدكتور يوسف الصقر مناقشًا

والأستاذ الدكتور صالح العلي مناقشًا.

وأضاف العجمي أن المناقشة استمرت قرابة الثلاث ساعات، حصلت الباحثة فيها على درجة الدكتوراة بتقدير ناجح مشيراً إلى أن ذلك يعتبر إنجازًا وسبقًا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ولعله مقدمة لإقرار التعليم عن بعد بجامعة الكويت والمؤسسات الأكاديمية المناظرة في هذه الفترة التي تعذر فيها استكمال الدراسة بالطريقة التقليدية، يذكر أن وسائل التواصل في هذه الأيام تشهد مطالبات واسعة باستئناف الدراسة للفصل الثاني في جامعة الكويت عن بعد.