أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس تمكن قطاع أمن الحدود ممثلا في الإدارة العامة لخفر السواحل من إحباط محاولة تهريب 131 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدرة والترياق إلى داخل البلاد عن طريق البحر.

ووفقا لبيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية فقد تم رصد أحد الأهداف على المنظومة الرادارية في حين قامت الدوريات البحرية التابعة لإدارة التشكيلات بتتبعه وضبطه.

وأوضح أن القارب كان يقل على متنه أربعة أشخاص وعند استيقافهم وعمل التحريات اللازمة تبين أنهم قاموا بالتخلص من المواد المخدرة التي كانت في حوزتهم بإلقائها في مياه البحر إلا أنه تم التوصل إلى موقعها ومن ثم انتشالها.

وأضاف أنه بسؤال الموقوفين اعترفوا وأقروا بقيامهم بجلب المواد المخدرة لتسليمها إلى أحد المواطنين بالتعاون مع مواطن آخر خارج البلاد.

وذكر أنه بعد أخذ الإذن القانوني تم ضبط المواطن وتحريز المضبوطات وإحالتها مع المتهمين إلى جهات الاختصاص مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.