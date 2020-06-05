وكيل أعمال غاريث بيل يصدم جماهير ريال مدريد

قال جوناثان بارنت وكيل أعمال الويلزي غاريث بيل إن مهاجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لا يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي وربما ينهي مسيرته في صفوف بطل أوروبا السابق.

وأبلغ بارنت هيئة الإذاعة البريطانية BBC: “(بيل) يستمتع بأسلوب حياة رائع، لا يوجد أي سبب لعدم إمكانية إنهاء مسيرته في مدريد”.

وتابع: “العودة واللعب (في الدوري الممتاز) غير ممكنة، لا أعتقد أنه يريد ذلك في الوقت الحالي، إنه سعيد باللعب في ريال”.

ورغم الفوز بأربعة ألقاب في دوري الأبطال مع ريال لم تتفق الآراء على اللاعب البالغ 30 عاما بسبب افتقاره للالتزام وكثرة إصاباته.

وكان قريبا من الانتقال إلى جيانغسو الصيني في العام الماضي قبل أن تتوقف المفاوضات.

ورغم وجود اهتمام به من أندية نيوكاسل وتوتنهام الإنجليزيين، إلا أن بيل لا ينوي الرحيل عن صفوف الميرنغي، وهو متمسك بالبقاء داخل صفوف الفريق بسبب الراتب الذي يصل إلى 13 مليون يورو سنويا.

وحاول ريال مدريد الاستغناء عن اللاعب في صيف 2017، بالانتقال إلى مانشستر يونايتد من أجل ضم الفرنسي كيليان مبابي، ولكن الويلزي رفض الرحيل، ومنع وصول النجم الفرنسي إلى النادي الأبيض.

يذكر أن غاريث بيل وصل إلى مدريد في صيف 2013 ونجح في تسجيل 101 هدفا، وكان أفضل موسم له في عام 2013-2014 عندما سجل 22 هدفا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه إيبار عند استئناف الدوري الإسباني في 14 يونيو بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: “رويترز”