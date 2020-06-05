“الصحة” تتسلم الأسبوع المقبل الدواء الياباني “أفيجان”

تتسلم وزارة الصحة الأسبوع المقبل الشحنة الأولى من الدواء اليابانى «أفيجان» Favipiravir بعد نتائجه الإيجابية في التجارب السريرية التي أجرتها العديد من الدول للحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا SARS-CoV-2.

وأعلن وكيل وزارة الصحة لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية الدكتور عبد الله البدر أن توفير هذا الدواء يأتي ضمن توجيهات من وزير الصحة الشيخ د. باسل حمود الصباح وتعليمات من سعادة وكيل الوزارة د. مصطفى رضا على أساس التبرع من الحكومة اليابانية، وبدعم لوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لتسهيل عمليات التسليم.

وثمن البدر جهود التنسيق التي إستمرت قرابة 3 أشهر ما بين وزارتي الصحة والخارجية وسفارة دولة الكويت في طوكيو والتي أسفرت عن التوصل إلى الاتفاق المبرم بين حكومتي الكويت واليابان، من خلال المذكرات المؤرخة في 19 أبريل 2020، وحكومة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتاريخ 30 أبريل 2020 و 19 مايو 2020 وذلك لتوفير الدواء.

وأفاد البدر بأن الشحنة الأولى التي تتسلمها الكويت الأسبوع المقبل من هذا الدواء تأتي ضمن العناصر المخصصة للاستجابة الطارئة والأغراض الانسانية ولا تحمل قيمة تجارية من الحكومة اليابانية وأن الاستخدام سيكون وفقاً لدليل ارشادات الاستخدام المعد من اليابان وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية والنظم واللوائح المتبعة في دولة الكويت، كما أن وزارة الصحة طور انتظار كمية أخرى من الدواء لتوريدها لعمل الدراسات الإكلينيكية والبحوث السريرية في دولة الكويت ومشاركة نتائجها مع المنظمات العالمية والعلمية.

وعلى صعيد آخر أوضح البدر أنه بموجب مشاركة الكويت في المبادرة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها تحت مسمى «تضامن» وهي تجربة سريرية دولية للمساعدة في العثور على علاج فعال للمرض COVID-19 فإن من المتوقع توفير دواء «ريمديسيفير» الشهر الجاري إذ انه من بين العلاجات التي ستخضع لتقييم سلامتها وفعاليتها ضمن هذه المبادرة العالمية.