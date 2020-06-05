اعلنت السعودية اليوم الجمعة تسجيل 31 وفاة بالإضافة إلى 2591 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 642 متوفى و95748 مصاب.

واضافت ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 70616 حالة بعد تسجيل 1651 حالة شفاء جديدة.