قالت تركيا اليوم الجمعة انها سجلت 930 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) و18 وفاة جديدة وسط استمرار لتراجع وتيرة الاصابات والوفيات بالجائحة.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قوله في تصريح صحفي انه تم تسجيل 930 حالة اصابة بفيروس (كورونا) ليرتفع العدد الاجمالي الى 168340 حالة.

وأضاف ان بلاده سجلت أيضا اليوم عددا للمتعافين من الفيروس بعد شفاء 1622 حالة ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم الى 133400 مصابا.

وأوضح أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد الوفيات الى 4648 حالة ويبلغ متوسط معدل أعمارهم 6ر74 عاما في حين يرقد 592 مريضا في وحدات العناية المركزة بينهم 269 مصابا يستخدمون اجهزة التنفس الاصطناعي. واشار الى ان المختبرات الطبية اجرت اليوم 57829 تحليلا للكشف عن الفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي اجريت منذ انتشار (كورونا) في تركيا الى اكثر من 267ر2 مليون تحليل.

وفي اطار تخفيف القيود المفروضة لمواجهة (كورونا) بين قوجة ان أكثر من ألف مريض أجنبي زاروا تركيا خلال ال10 أيام الماضية.