أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تحرير ثمانية محاضر ضبط لمحال تجارية مخالفة لم تلتزم بالقوانين والقرارات المعمول بها وفقا للائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن فرقها التفتيشية رصدت 121 جمعية تعاونية وسوقا مركزيا ومحلا تجاريا وبسطة للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات. وأضافت أن فرق التفتيش راقبت 74 فرعا تموينيا للتأكد من مدى انسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها فضلا عن استقبال مركز الطوارئ التابع لها 186 شكوى خلال الخط الساخن (135).