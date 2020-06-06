خرج الاف البريطانيين اليوم السبت في مظاهرات كبيرة تضامنا مع المظاهرات الجارية في الولايات المتحدة والتي اندلعت على خلفية مصرع امريكي من اصل افريقي على يد الشرطة في ولاية (مينيسوتا).

وشهدت العاصمة لندن وتحديدا امام (مربع البرلمان) احتشاد الاف من المتظاهرين على الرغم من تحذير وزارة الداخلية من خطر انتقال فيروس (كورونا) فيما وصفت شرطة لندن المسيرة بأنها ” غير قانونية”.

وحمل متظاهرون امام السفارة الامريكية في لندن لافتات منددة بالعنصرية وبعنف قوات الشرطة مرددين هتافات باسم جورج فلويد الذي لقي حتفه اختناقا بعد ان وضع شرطي امريكي ركبته على عنقه وهو ممد على الارض اثناء توقيفه.

من جانب اخر قالت شرطة مدينة (مانشستر) ان حوالي 15 الف شخص تجمعوا اليوم السبت في وسط المدينة تضامنا مع المظاهرات في الولايات المتحدة في حين حذر عمدة المدينة اندي بورنهام من ان مثل هذه التجمعات والمسيرات ستتسبب في انتشار فيروس (كورونا).

ونقلت وسائل الاعلام البريطانية مسيرات اخرى جابت شوارع مدن (غلاسكو) في اسكتلندا و (كارديف) عاصمة ويلز و(بلفاست) بأيرلندا الشمالية اضافة الى (ليستر) و(ميلتون كينز) وغيرها.