وزعت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم السبت 1000 سلة غذائية على العمال والمقيمين في منطقة جليب الشيوخ المعزولة احترازيا في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وقالت الأمين العام للجمعية مها البرجس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش توزيع السلال الغذائية في جليب الشيوخ إن الجمعية أعطت الاولوية في توزيع السلال الغذائية للمناطق المعزولة احترازيا مثل جليب الشيوخ والمهبولة والفروانية وخيطان وحولي.

وأضافت البرجس أن الجمعية مستمرة في تقديم أفضل وسائل الدعم للمجتمع ومواكبة كل التحركات المبذولة من الدولة في مكافحة الفيروس ورفع المعاناة عن المواطنين والمقيمين.

وأوضحت أن السلة الغذائية تحتوي على مواد غذائية مثل الأرز والزيت والسكر والشاي والمعلبات تكفي مدة شهر كامل.

وذكرت أن الجمعية تعمل جاهدة لتوزيع السلال الغذائية سواء في جليب الشيوخ والمهبولة والفروانية وخيطان وحولي للحد من تنقلات المقيمين والعمال وتماشيا مع الاجراءات الوقائية التي اتخذتها البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفادت أن الجمعية مستمرة أيضا بتوزيع السلال الغذائية للأسر المحتاجة في شتى مناطق الكويت التي تضم أهم الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها الأسر وتكفي السلة الأسرة لمدة شهر تقريبا “ونحرص على إيصالها الى منازل المستفيدين”.

ودعت القطاع الخاص والشركات ومؤسسات البلاد المختلفة لتقديم تبرعاتها والمساهمة في إنجاح برنامج الجمعية الإنساني لمكافحة (كورونا) أسوة بما قدمته تلك الجهات من عمل خير في الأعوام السابقة.

وعبرت عن امتنانها للمتطوعين والمتطوعات الذين يساهمون في خدمة الكويت وشعبها ويقفون صفا واحدا مع الأجهزة الحكومية في تقديم المساعدة للمدنيين سواء كانوا من الاسر المحتاجة أو من المقيمين.