دشنت كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت تطبيقا حاسوبيا لتسلم أطروحات الماجستير ورسائل الدكتوراه وتحكيمها ومتابعتها ومناقشتها عبر شبكة الانترنت.

وقالت الجامعة في بيان صحفي اليوم الاحد ان التطبيق ياتي في سياق جهود الكلية الرامية الى ميكنة دورة أعمالها المستندية موضحة ان التطبيق يهدف إلى تسريع إنجاز العمل وضبط جودته والارتقاء بدقته.

وأضافت أن تدشين التطبيق خلال أزمة جائحة كورونا (كوفيد 19) يمثل في حد ذاته نجاحا في مواجهة الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم بأسره.

وافادت ان اطلاق التطبيق كان بمناقشة اطروحتي ماجستير ورسالة دكتوراه اولها من برنامج ماجستير هندسة الكمبيوتر وثانيها من برنامج دكتوراه الفقه المقارن وأصول الفقه واخيرا من برنامج ماجستير علم الحاسوب.

واوضحت انه تم إنشاء التطبيق باستخدام نظام من برمجيات المصدر المفتوح حيث تم بنائه بجهود جامعية خالصة ودون الحاجة للتعاقد مع جهة لتنفيذه وذلك بعد فحص التطبيق وإبداء الملاحظات والاقتراحات خلال فترة تشغيله التجريبية.

واشارت الى ان كلية الدراسات العليا قامت بتدريب كوادرها للعمل على التطبيق مما مهد الطريق أمام طلاب الدراسات العليا لتسليم أطروحاتهم ورسائلهم ومناقشتها عن بعد.

ومن جهته أكد مساعد العميد للشؤون الاكاديمية بكلية الدراسات العليا الدكتور خالد الفضالة أهمية التطبيق في تذليل الصعوبات المتعلقة بالمتابعة الإدارية لأبحاث الطلبة حيث يتيح التواصل الالكتروني بين موظفي قسم متابعة الأبحاث والطلبة الراغبين بتسليم أطروحاتهم أو رسائلهم للتحكيم والمناقشة عن بعد.

وأشار الفضالة الى أن التطبيق يساهم جليا في ميكنة مرحلة التحكيم من خلال اتاحة الفرصة لأعضاء لجنة الامتحان من تقييم عمل الطالب عبر التطبيق مباشرة منبها الى ضرورة اتباع الطلبة للارشادات الخاصة بعملية التسليم.

ومن جانبه أشار مساعد العميد للشؤون الطلابية في الكلية الدكتور فيصل الكندري الى أن ‏ميكنة الإجراءات التي قامت بها الكلية خطوة رائدة وغير مسبوقة لتسهيل الإجراءات أمام الطلبة.

واضاف الكندري “لمسنا ذلك فعليا من خلال المناقشات التي تمت عبر الإنترنت لدرجتي الدكتوراه والماجستير” مبينا ان الهدف من ذلك كان الارتقاء بمستوى التعليم العالي بجامعة الكويت و”مواجهة الظروف الصعبة التي تحيط بنا خلال هذه الفترة”.