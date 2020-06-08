“السكنية”: ما يتم تداوله حول تخصيص مناطق جديدة كمناطق سكنية.. غير صحيح

نوهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن الاخبار المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخصيص مناطق جديدة كمناطق سكنية غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة.

وأكدت المؤسسة من خلال بيان رسمي لها أنه لم يتم حتى تاريخه تخصيص أي مواقع بخلاف مواقع المشاريع المعلن عنها في الموقع الالكتروني الرسمي وحساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المؤسسة إلى أنه في حال تم تخصيص وتسليم أي موقع جديد سيتم عمل اللازم نحو إدراجه ضمن خطة المشاريع الاسكانية للمؤسسة.

وشددت المؤسسة على ضرورة تلقي الاخبار الخاصة بالمؤسسة من الموقع الالكتروني والحسابات الرسمية المعتمده التابعة للمؤسسة.