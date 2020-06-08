الكويت – 8 – 6 (كونا) — أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 662 إصابة جديدة بمرض (كوفيد – 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 32510 حالات في حين تم تسجيل خمس حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 269 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الإصابة ال 662 السابقة تضمنت (340 حالة لمواطنين كويتيين) و( 122 لمقيمين من الجنسية الهندية) و (46 لمقيمين من الجنسية المصرية) و (36 لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (201 حالة لمنطقة الفروانية الصحية) و(188 بالأحمدي الصحية) و(123 بالجهراء الصحية) و( 98 حالة بحولي الصحية) و (52 حالة بالعاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: 49 منطقة الفروانية و39 جليب الشيوخ و 33 حولي و 32 المهبولة و21 الفنطاس و10 جابر الأحمد.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 166 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد – 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10999 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية 183 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 2999 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ 318284 فحصا.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق إستراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد – 19) 21242 حالة بعد تعافي 1037 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية.