شارك نحو 5539 طالبا من مختلف كليات جامعة الكويت اليوم الاثنين في الورشة التدريبية الأولى للتعليم المتزامن عن بعد لتعريفهم بأساسيات نظام (مايكروسوفت تيمز).

وذكرت جامعة الكويت في بيان صحفي ان الورشة التي حملت عنوان (تفعيل البريد الجامعي وأساسيات مايكروسوفت تيمز) هدفت الى تدريب الطلبة على استخدام هذا النظام في التعليم المتزامن عن بعد والفصول الافتراضية مبينة انها الأولى في سياق سلسلة ورش متواصلة خلال هذا الأسبوع.

واضاف البيان ان الورشة التي قدمها الدكتور عبدالله المطوع والدكتور صلاح الناجم من لجنة نظام التعليم عن بعد بالجامعة تضمنت كل ما يتعلق بطريقة تحديث معلومات الطالب والبريد الشخصي وبينت المقصود بالتعلم المتزامن عن بعد وطريقة عقد الفصول الافتراضية الحية.

واوضح ان الورشة شرحت للطلبة كيفية استخدام نظام (تيمز) سواء من خلال الحاسوب الشخصي أو الهاتف الذكي أو الأجهزة اللوحية وكيفية دخول الفصول الافتراضية للمقررات الخاصة بكل طالب.

واكد انه سيتم لاحقا تقديم دورات خاصة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة لتدريبهم هم ايضا على البرامج المستخدمة بالتعليم عن بعد مشيرة الى الورش التدريبية ستتواصل يوم غد الثلاثاء بورشة خاصة بأقسام (مايكروسوفت تيمز) تليها ورشة حول (طريقة عرض البرزنتيشن) يوم الخميس المقبل.