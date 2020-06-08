قالت الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري ان وزارة الداخلية سمحت لبعض الجمعيات الخيرية بتوزيع السلال الغذائية على المتضررين بالمناطق المعزولة للحد من تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

واضافت الهاجري في تصريح صحفي اليوم الاثنين انه وبالتنسيق مع (الداخلية) يقوم عدد من الجمعيات الخيرية بتوزيع تلك السلال وفق خطة قطاع التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لمعالجة تداعيات جائحة (كورونا).

واوضحت ان سبع جمعيات خيرية وهي (الاصلاح الاجتماعي – النجاة الخيرية – السلام للاعمال الخيرية – الهلال الاحمر الكويتي – احياء التراث – العون المباشر – تكافل السجناء) قامت السبت الماضي بتوزيع 7700 سلة غذائية في المناطق المعزولة (حولي وميدان حولي والفروانية وخيطان وجليب الشيوخ والمهبولة).

واكدت الهاجري ان حملات تلك الجمعيات مستمرة الى حين انتهاء فترة العزل المناطقي وفقا لتقديرات وزارة الصحة بهذا الشأن.

واشادت بجهود وزارة الداخلية لتذليل كل العقبات أمام عمل الجهات الحكومية والاهلية لمواجهة تداعيات جائحة (كورونا) مؤكدة حرص (الشؤون) على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والتعاون معها لاغاثة جميع المتضررين.