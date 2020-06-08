اعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسيوس اليوم الاثنين ان المنظمة تلقت معلومات بإصابة أكثر من 136 ألف حالة إصابة وهو أكبر عدد يتم تسجيله في يوم واحد حتى الآن.

وقال غيبريسيوس في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة في جنيف ان أوضاع الإصابات بالفيروس (كورونا المستجد – كوفيد19) تزداد سوءا على المستوى العالمي ذلك لأن نحو 75 بالمئة من الحالات المسجلة أمس الاحد تركزت في 10 دول ومعظمها في الأميركيتين وجنوب آسيا.

واضاف ان عدد الوفيات بالفيروس قاربت 400 الف حالة وفاة في العالم بينما تجاوزت اعداد المصابين سبعة ملايين انسان حول العالم.

وشدد على أهمية تعزيز التدابير الأساسية للصحة العامة التي لا تزال أساس الاستجابة للجائحة وهي الاختبارات التشخيصية وعزل المصابين لرعايتهم مع تتبع المخالطين لهم ووضعهم في الحجر الصحي.