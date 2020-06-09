أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء أن الجهات الامنية المعنية قامت بإحباط محاولة لتهريب 20 كيلوغراما من مادة (الشبو) المخدرة عن طريق البر والقبض على الفاعلين.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في (الداخلية) في بيان صحفي أنه وفي إطار استراتيجية المؤسسة الأمنية ممثلة بقطاع الأمن الجنائي للتصدي لآفة المخدرات والقبض على مروجيها تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الادارة العامة لأمن الحدود البرية من إحباط عملية التهريب.

وقال البيان إن معلومات وردت إلى (مكافحة المخدرات) من مصدر سري تفيد بقيام شخص من فئة المقيمين بصورة غير قانونية بالتخطيط لعملية تهريب مواد مخدرة عبر البر فتم وضع خطة وجمع التحريات التي أكدت صحة المعلومات وبعد الحصول على الاذن القانوني اللازم تم الانتقال الى المكان المتفق عليه وتم العثور على المواد المخدرة المذكورة.

وأضاف أنه تم تحويل جميع أطراف الواقعة الى جهة الاختصاص لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.