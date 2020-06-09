أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية اليوم الثلاثاء أن نحو 30 بالمئة من إجمالي أعداد الطلبة المقيدين بالهيئة شاركوا في ورش التعليم عن بعد في أول يومين من بدء هذه الورش التي ستتواصل خلال الاسابيع المقبلة.

وقال نائب مدير عام الهيئة للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور جاسم الاستاد في تصريح صحفي إن الورش عقدت على مدى يومين متتالين ضمن سلسلة من الورش والدورات التي تعتزم الهيئة تنظيمها للطلبة الى حين استئناف الدراسة.

وأوضح الاستاد أن ذلك يأتي بتنظيم من قطاع الخدمات الأكاديمية المساندة بالهيئة ممثلا بعمادة شؤون الطلبة ومركز تقنية المعلومات والحاسب الآلي بالتعاون مع اتحاد طلبة ومتدربي الهيئة وشركة (مايكروسفت).

وذكر أن الورش الاولى قامت بالتدريب والتعريف ببرنامج (مايكروسفت تيمز) باعتباره أحد منصات التعليم عن بعد التي تخدم الطالب والمحاضر على حد سواء.

وأضاف أن الورش شهدت حضورا كثيفا من طلبة الكليات والمعاهد بلغ عددهم 5577 طالبا و12652 طالبة بنسبة 30 بالمئة من إجمالي عدد الطلبة المقيدين بالهيئة.

وأفاد أن المحاضرين استعرضوا أساسيات استخدام البرنامج في التعليم المتزامن عن بعد والفصول الافتراضية وكيفية الدخول إليه.

وبين أن الورش تناولت موضوعات المقررات التي تم التسجيل فيها ومشاركة البث الحي بين الطلبة وأستاذ المقرر كما تم التطرق إلى آلية رفع الملفات وتحميلها ومتابعة عمل الطلبة والواجبات وغيرها من أساسيات البرنامج.

وأشار الى تسجيل هذه الورش ليتمكن الطالب من الرجوع إليها في حال حاجته لأي معلومات تخص النظام موضحا أنه سيتم إصدار شهادات حضور الكترونية من (مايكروسفت) لجميع الطلبة والطالبات المشاركين بها.