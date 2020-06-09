أعلن الاتحاد الكويتي لكرة السلة السماح للأندية المحلية بالاستعانة باللاعب الاجنبي المحترف في منافسات الموسم المقبل (2020/2021) لاندية الدرجة الاولى بواقع لاعب واحد فقط لكل ناد وفق شروط لجنة المسابقات وشؤون اللاعبين التابعة للاتحاد.

وقال أمين سر الاتحاد عبدالرحمن الخباز لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الاتحاد يهدف من هذه الخطوة الى رفع وتطوير المستويات الفنية للاندية وزيادة قوة المنافسة بين الأندية ما ينعكس ايجابا على الارتقاء باللعبة على الصعيد المحلي.

وأضاف الخباز أن مشاركة اللاعب الأجنبي ستعمل على إكساب اللاعبين الكويتيين خبرات مهمة من خلال احتكاكهم بنظرائهم المحترفين ما يرفع مستوى المنتخبتات الوطنية داعيا الاندية الى حسن اختيار المحترفين من المميزين ووفق احتياجاتهم بالمراكز ما يفيد أنديتهم ويرفع قوة المناقسة بين الأندية.

وأوضح أن الاتحاد كان يعتزم إقرار مشاركة لاعبين أجنبيين في كل نادي على أن يشارك لاعب واحد فقط منهم في الملعب أثناء اللعب إلا أنه استقر على حصرها بلاعب واحد نظرا لظروف الاندية نتيجة توقف النشاط لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد والعالم.