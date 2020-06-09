أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء إجراء مسحات طبية لعدد من منتسبيها بغية التأكد من عدم الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وقالت (الداخلية) في بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني إن طاقما طبيا زار يوم أمس الاثنين مبناها الرئيس في منطقة صبحان حيث أجرى فحوصات طبية متخصصة لمنتسبيها الذين هم على رأس عملهم حرصا على صحتهم والمخالطين لهم وذلك بتوجيهات من القيادة العليا للوزارة.

وذكرت أن التوجيهات تقضي باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة دائما للحفاظ على صحة منتسبي الوزارة نظرا إلى الدور الكبير الذي تقدمه المؤسسة الأمنية.

وثمنت جهود وزارة الصحة وكواردها العاملة في سبيل الحفاظ على صحة المجتمع لاسيما في ضوء الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.