انخفض سعر برميل النفط الكويتي 19ر2 دولار ليبلغ 33ر35 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 52ر37 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول امس مرتفعة 38 سنتا بما يعادل 9ر0 بالمئة لتسجل عند التسوية 18ر41 دولار للبرميل كما ارتفع عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 75 سنتا بما يعادل 2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 94ر38 دولار للبرميل.