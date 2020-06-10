الكويت الثانية عالمياً في نشر تقنية 5G بعد كوريا الجنوبية

حلت الكويت ثانية بعد كوريا الجنوبية في نشر استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس 5G، من أصل 22 دولة رائدة في تشغيل شبكة 5G، وفق شركة الأبحاث العالمية OMDIA المعروفة سابقا باسم Ovum، فيما جاءت الولايات المتحدة وقطر والمملكة المتحدة وفنلندا والصين وألمانيا وإيطاليا في المراكز التالية ضمن العشر الأوائل.

عملت شركة OMDIA على تقييم تقدم استخدام ونشر تكنولوجيا 5G بناء على عمليات إطلاق المشغل للتكنولوجيا الحديثة وتغطية الشبكة وتلقي المشترك، بالإضافة إلى مدى توافر الخدمة والنظام البيئي التنظيمي.

وبناء على هذه العوامل، خلص بحث OMDIA إلى أن كوريا الجنوبية، كما فعلت في عصر تكنولوجيا 4G، قد أثبتت نفسها كرائدة مبكرة في السوق لنشر تكنولوجيا 5G، تليها الكويت وسويسرا. وقال ستيفن مايرز المحلل الرئيسي في OMDIA: «التغطية المحدودة وتوافر الأجهزة وعمليات الإطلاق الحذرة أثرت في نشر تقنية الجيل الخامس في الأسواق العالمية الأخرى. بيد أن مقدمي الخدمات الثلاث في الكويت وقيام شركتي صن رايز وسويسكوم في سويسرا وشركتي أوريدو وفودافون في قطر في طرح تغطية موسعة لتقنية الجيل الخامس مكنها من منافسة كوريا في توسيع نطاق التغطية السوقية للتقنية الحديثة».

واستند التقرير إلى البيانات المتعلّقة بنهاية ديسمبر، وكان من المقرر نشره في منتصف مارس، ولكنه تأخر بسبب تأثير COVID-19. وفي تعليق إضافي على التقرير، قال مايرز: «إن السوق العالمي يستعد بثبات لنشر شبكات الجيل الخامس، لكن كوريا الجنوبية تتقدم الطريق حالياً، على الرغم من أن أسواق، مثل الكويت وسويسرا، حققت أيضا تقدماً ثابتاً».

وجاءت كوريا الجنوبية في الصدارة مع بلوغ عدد المشتركين 4.67 ملايين، أي نحو %7 من الخدمات اللاسلكية في السوق.

المصدر : القبس