عادت مساجد الكويت تزدان بالمصلين الذين سعوا اليوم الأربعاء يحدوهم الايمان ويحثهم شغف العودة الى المحاريب والمنابر والمنائر التي هجرها أحبابها بعد غياب قسري طويل امتد نحو ثلاثة شهور بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعندما حان وقت صلاة الظهر وصدحت حناجر المؤذنين منادين “حي على الصلاة حي على الفلاح” لبت جموع المؤمنين الغفيرة بالمناطق النموذجية النداء مسرعين نحو المساجد ودموع الفرح تتلألأ في أعينهم.

وامتلأت تلك المساجد بروادها ومنها مسجد (بلال بن رباح) في منطقة الصديق وهم حريصون على الالتزام بالإجراءات الصحية كالوضوء في المنزل ولبس الكمامات والتباعد راجين الله السلامة من هذه الجائحة وعودة الحياة الى طبيعتها من جديد.