أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان أهمية استمرار صرف دعم العمالة للافراد العاملين في القطاع الخاص الخاضعين للباب الثالث في قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بعد انتهاء فترة الستة شهور.

جاء ذلك في مداخلة للعثمان خلال لقاء أقيم تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الأمة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص اليوم الأربعاء في مجلس الأمة لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأوضح العثمان أن الاستمرار بدعم العمالة يأتي نظرا لصعوبة الحصول على عمل في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) مشددا في الوقت ذاته على أن “الأزمة لن تؤثر على الشباب الكويتي وأنه سيواجه التحديات ونحن معكم قلبا وقالبا”.

وأضاف أن تأجيل اشتراكات التأمينات لمدة ستة أشهر استفاد منه أكثر من 16 ألف شخص مسجلين على الباب الخامس كما أن الاشتراكات الشهرية لأصحاب الاعمال استفادت منها 8 آلاف شركة يعمل بها 60 ألف كويتي.

ولفت الى عدم توقف العمل في (التأمينات) حتى في عطلة عيد الفطر وحظر التجول الشامل عبر اتباع (نظام العمل عن بعد) مبينا أنه لن يتم استقبال المراجعين في بداية خطة العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي بل سيتم طبع الشهادات من خلال جهاز خاص بذلك يوضع في مدخل المؤسسة.

حضر اللقاء من الجانب الحكومي وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الدكتور خالد الفاضل ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ومحافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي الدكتور محمد الهاشل.

كما حضر اللقاء مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل العثمان ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) فيصل العيار ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة بورصة الكويت بدر الخرافي.