اعلنت السعودية اليوم الاربعاء تسجيل 36 وفاة بالإضافة إلى 3717 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الصحة السعودية في تقرير يومي حول مستجدات الفيروس ان حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 819 متوفى و112288 مصاب.

واضافت ان عدد حالات التعافي ارتفع ليصل الى 77954 حالة بعد تسجيل 1615 حالة شفاء جديدة.