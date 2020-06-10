وفيات يوم الاربعاء 10 يونيو 2020

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10 يونيو، 2020
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“اتحاد السلة” يسمح للاندية الاستعانة بلاعب أجنبي بمنافسات الموسم المقبل
منذ يوم واحد
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منذ يومين
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منذ 4 ساعات
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منذ 4 ساعات
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وزير النفط: إيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة
منذ 10 ساعات
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اتحاد مصارف الكويت: عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020
منذ 11 ساعة
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روسيا 2018
“اتحاد السلة” يسمح للاندية الاستعانة بلاعب أجنبي بمنافسات الموسم المقبل
منذ يوم واحد
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دراسة: هؤلاء الـ10 الأعلى قيمة في كرة القدم
منذ يومين
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نيمار يشعل سوق الانتقالات الصيفية قبل افتتاحها
منذ يومين
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للمرة الثالثة.. المقاتل الإيرلندي مكغريغور يعلن اعتزاله
منذ 3 أيام
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اقتصاد
كم سيستغرق تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا؟
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
رئيس رابطة التجار السوريين في الكويت يعلن عن خطة لدعم الليرة السورية
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
وزير النفط: إيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
اتحاد مصارف الكويت: عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020
منذ 11 ساعة
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الرأي
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مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“اتحاد السلة” يسمح للاندية الاستعانة بلاعب أجنبي بمنافسات الموسم المقبل
منذ يوم واحد
أضف تعليق
دراسة: هؤلاء الـ10 الأعلى قيمة في كرة القدم
منذ يومين
أضف تعليق
نيمار يشعل سوق الانتقالات الصيفية قبل افتتاحها
منذ يومين
أضف تعليق
للمرة الثالثة.. المقاتل الإيرلندي مكغريغور يعلن اعتزاله
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
كم سيستغرق تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا؟
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
رئيس رابطة التجار السوريين في الكويت يعلن عن خطة لدعم الليرة السورية
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
وزير النفط: إيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة
منذ 10 ساعات
أضف تعليق
اتحاد مصارف الكويت: عدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020
منذ 11 ساعة
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الرأي
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عودة الأطباء الوافدين الشهر المقبل
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وفيات يوم الاربعاء 10 يونيو 2020
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