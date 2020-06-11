توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن هذه الفترة تسود فيها الرياح الشمالية الغربية الجافة والحارة وتسمى محليا (السموم) وقد تكون متصلة لا تقطعها غالبا رياح من اتجاه آخر لكنها تتفاوت في سرعتها بين القوة والضعف تنشط في بعض الفترات فتؤدي إلى حدوث عواصف ترابية شديدة قد ينخفض معها مدى الرؤية إلى أمتار قليلة وخصوصا أوقات الظهيرة.

وأضاف أن الرياح الشمالية الغربية تشتد خلال هذه الفترات وتبلغ ذروتها خلال النهار ثم تهدأ شيئا فشيئا خلال الليل ثم تعاود نشاطها من جديد في نهار اليوم التالي وتختفي السحب من السماء تماما ويندر خلال هذه الفترة هبوب الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

وذكر أن الطقس نهار اليوم الخميس شديد الحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام .

وبين أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

ولفت القراوي إلى أن الطقس نهار يوم غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس ليل غد يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية ما بين 12 و 40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و6 أقدام.

وعن حالة الطقس نهار يوم بغد غد السبت أفاد القراوي بأنه يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 44 و46 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج يتراوح ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس ليل السبت يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 15 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 27 و29 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.