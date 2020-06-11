تركيا تستأنف الرحلات الجوية الخارجية تدريجياً.. من اليوم

استأنفت تركيا اليوم الخميس، الرحلات الجوية الخارجية بعد توقف دام نحو شهرين، بسبب انتشار جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وكالة أنباء تركية إن رحلات انطلقت من مطاري إسطنبول وصبيحة غوكشن، في إطار استئناف الرحلات الخارجية بشكل تدريجي، إلى كل من ألمانيا وبريطانيا وهولندا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة إجراءات العودة للحياة الطبيعية في تركيا.

ولفتت إلى أنه في إطار التدابير الاحترازية، جرت عمليات فحص المسافرين بكاميرات حرارية، مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.

كان وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل اسماعيل أوغلو أعلن في وقت سابق استئناف الرحلات الجوية الخارجية تدريجيا، إلى 40 بلداً اعتبارا من 10 يونيو الحالي وذلك بعد أن علقت منذ 17 أبريل الماضي في إطار التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

يذكر أن تركيا استأنفت رحلات الخطوط الداخلية اعتبارا من مطلع شهر يونيو الحالي، وكانت أعلنت أمس الأربعاء تراجع أعداد الوفيات اليومية بعدما سجلت 17 حالة فقط، ليرتفع إجمالي ضحايا الجائحة إلى 4746 حالة.

ويبلغ إجمالي حصيلة إصابات كورونا في تركيا 173036 حالة، فيما تبلغ حالات الشفاء 146839 حالة.