وصول 350 ممرضاً وممرضة من العالقين في الهند غداً

كشفت مصادر صحية مطلعة عن وصول 350 ممرضاً وممرضة من العالقين في الهند غدا الجمعة.

وأعلنت المصادر لـ”الجريدة” عن وصول 300 ممرض من الهند قبل لحظات، وذلك بناء على تعليمات وزير الصحة د. باسل الصباح ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا وكبار المسؤولين في الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن التنسيق المتواصل مع السلطات الهندية، هو ما أدى إلى عودة الممرضين العالقين من الذين حصلوا على إجازات وغادروا الكويت قبل الأزمة وعلقوا في بلدانهم.

وأكدت أن الاتصالات جارية مع عدد من البلدان مثل مصر وغيرها لإعادة الكوادر الطبية إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الحصول على موافقات هذه الدول بإعادة رعاياها من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية.

وأوضحت المصادر أن وزارة الصحة قامت بفحص الكوادر الصحية القادمة من الهند في المطار عبر أخذ مسحات طبية لهم، ونقلهم إلى سكن مخصص لهم في مدينة جابر الأحمد.

المضدر : الجريدة