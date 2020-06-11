أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الخميس تسجيل 3 حالات وفاة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ليصل عدد حالات الوفاة الى 69 حالة.

وقالت الوزارة في بيان انه سجل ايضا اصابة 1476 شخصا ب(كورونا) ليرتفع اجمالي الاصابات الى 75071 حالة موضحة ان الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة اصيبت بالفيروس نتيجة المخالطة.

واوضحت ان حالات الإصابة والعدوى بالفيروس بين المواطنين والمقيمين ارتفعت نتيجة مخالطتهم لمصابين من أفراد أسرهم الذين كانوا قد أصيبوا بدروهم في مكان العمل أو من خلال الزيارات والتجمعات العائلية.

واكدت تسجيل 1918 حالة شفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من (كورونا) إلى 51331 حالة.