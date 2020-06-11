لا سفر للسياحة مع بدء الرحلات التجارية

بحثت اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت الدولي امس في أول اجتماعاتها برئاسة رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود خطة إعادة تشغيل الطيران التجاري التدريجي على عدة مراحل ومتطلباتها بما يتوافق مع القوانين الدولية.

وعلمت القبس من مصدر مسؤول أن اللجنة العليا بحثت الاثار الاقتصادية على شركات الطيران وشركات الخدمات الارضية اثر انتشار فيروس كورونا، وأوصت بتشكيل لجنة فنية منبثقة عن اللجنة العليا لوضع القواعد القياسية واساليب العمل الفنية بما يضمن تحقيق اعلى مستويات السلامة والامن وصحة المسافرين ومرتادي مطار الكويت.

كشف المصدر لـ القبس أن ملامح خطة التشغيل التجاري في المرحلة الاولى التي ستبدأ بواقع %30‎ وبمعدل 80 رحلة يوميا، لن تشمل السفر السياحي وسيكون السفر مقتصرا على 3 فئات هي المريض الذي يحتاج الى علاج في الخارج ومرافقيه والطلبة الدارسين بالخارج ومن لديهم اقارب من الدرجة الاولى خارج البلاد.

واكد المصدر ان توصيات الاجهزة العاملة قي المطار تنص على ان فتح السياحة سيكون خلال المرحلة الثانية من خطة تشغيل الرحلات التجارية وفق ضوابط صحية مشددة، موضحا ان بدء التشغيل لن يحدث الا بعد اكتمال المنظومة الصحية والاجراءات التنظيمية.

مقترحات التشغيل

الى ذلك، بحثت اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية في مطار الكويت خطة إعادة تشغيل الطيران التجاري التدريجي على عدة مراحل وكل متطلباتها بما يتوافق مع القوانين الدولية واللوائح المنظمة المتعلقة بمنظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) والمنظمات الدولية الأخرى في ظل الجائحة.

وقال رئيس اللجنة العليا الشيخ سلمان الحمود عقب الاجتماع ان اللجنة ستتولى المقترحات المقدمة من قبل الجهات المعنية ذات الصلة بإعادة التشغيل التدريجي وشركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية بشأن الاستعدادات لدعم عودة تشغيل قطاع النقل الجوي وفق الخطة المعتمدة.

القوانين الدولية

وأضاف أن من مهام اللجنة العليا اعتماد خطة إعادة تشغيل مطار الكويت الدولي في ظل وباء كورونا وكل متطلباتها ورفعها للجهات المختصة، بما يتوافق مع القوانين الدولية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة مثل اتحاد النقل الجوي الدولي والمجلس الدولي للمطارات والمنظمة العربية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الأوروبية للطيران المدني والسلطات الفدرالية الاميركية وغيرها الى جانب القوانين والأنظمة الصادرة عن الادارة العامة للطيران المدني والقرارات الصادرة من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك ذات الصلة لمواجهة الجائحة.

مهمات

وذكر أن اللجنة العليا ستتولى الاشراف على تطبيق الخطة المعتمدة للتشغيل بما يحقق القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها والإجراءات الصحية والأمنية المعتمدة دولياً ومحلياً، وقياس فاعليتها بما ينسجم مع الاشتراطات الدولية المطلوبة لمواجهة الوباء إضافة الى مراجعة وإقرار توصيات دعم قطاع الطيران المدني والجهات ذات الصلة المتأثرين بالجائحة.

أعضاء اللجنة العليا

تضم اللجنة العليا مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم ضاري العجران ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي ووكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف والمدير العام للإدارة العامة للجمارك جمال الجلاوي ومراقب شؤون الميزانية في وزارة المالية، إضافة الى ممثلين في الإدارة العامة للطيران المدني.

وصول 322 طبيباً وممرضاً من الهند

كشف مصدر مسؤول في مطار الكويت الدولي عن وصول وفد طبي من الهند الى الكويت يضم 322 طبيبا وممرضة، من اجل دعم الكوادر الطبية في البلاد للتعامل مع فيروس كورونا.

وقال المصدر ان الوفد الطبي من العاملين في وزارة الصحة ولديهم اقامات سارية، ولكنهم كانوا في اجازة قبل ايقاف الرحلات الجوية.

المصدر : القبس