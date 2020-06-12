رسميا.. السعودية ترفع تعليق النشاط الرياضي

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، بقيادة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة.

وقالت الوزارة، إن رفع تعليق النشاط يبدأ اعتبارا من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو/حزيران 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب.

جاء ذلك، بعد تنسيق وزارة الرياضة مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتحدد الاتحادات الرياضية مواعيد العودة للمنافسات، اعتبارا من يوم الثلاثاء 14 ذي الحجة 1441هـ الموافق 4 أغسطس/آب 2020، مع استمرار تعليق الحضور الجماهيري لهذه المنافسات، وفق وزارة الرياضة.

كما وجّهت الوزارة بالالتزام بكامل الإجراءات الإرشادية الخاصة بالتدريبات والمنافسات، التي ستصدر خلال الأيام المقبلة.

ويعني قرار وزارة الرياضة، استمرار منافسات الدوري السعودي للمحترفين وكافة الدرجات، وعدم إلغائه هذا الموسم.